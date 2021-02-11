Відомий хореограф Ілона Гвоздьова, колишня учасниця "Танців з зірками", показала зворушливе сімейне фото
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку танцюристки в соцмережі.
Так, в акаунті Гвоздьової з'явилось фото жінки з чоловіком та двома дітьми.
На новій світлині Ілона з чоловіком одягнені у чорні гольфи. Жінка тримає на рукаї маленького сина, а старша донька залізла таткові на плече.
"Сьогодні нашому Домініку 4 місяці! Обожнюю перший рік малишаріков своїх, можна день варення гуляти кожен місяць!" - написала вона.
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Також хореограф похвалилась досягненнями молодшого сина. Зокрема, за свої 4 місяці життя він навчився "агукати", кричати і розмовляти "тільки для нього зрозумілою мовою". Також він любить купатись, навчився "грати у всіх на нервах", часто посміхається, міцно спить вночі, а вдень - по 40 хвилин, "щоб мама не розслаблялась".
"Сонечко, рости великий і міцний нам на радість", - побажала вона своєму маленькому сину.
"Які ви милі", "Гарна сім'я", "Які гарні", "Ніколи б не подумала, що Валерія - Рія, ось правда", "Ви супер", "Щастя вам", - пишуть у коментарях.
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