Такий Тіну ще не бачили!

Українська співачка Тіна Кароль захопила зміною іміджу

У своєму новому кліпі артистка постала в абсолютно новій зухвалому стилі, чим викликала фурор. Відео з'явилося на Youtube, пише Politeka.net.

"Почнемо зі "скандалу"? Звільнимося від власних перешкод? У цій піснею я залишилася жіночною в почуттях, але стала холоднокровною у своїх висновках», - прокоментувала кліп Кароль.

У кадрі зірка постає в обтягуючому комбінезоні. На відео можна помітити багато відверто сексуальних рухів.

Мережа просто кипить після побаченого. Не змогли шанувальники співачки не згадати про недавній скандал Кароль з Поляковою. Зокрема припонили слова про "сумний репернуар".

"Це абсолютно нова Тіна, продовжуй в тому ж напрямку", "такий" сумний репертуар» я готова слухати вічно 🔥 🔥 🔥 просто гармата«, " це звичайно просто бомба. Якщо ви хотіли поміняти репертуар, то у вас відмінно вийшло. Ще не бачили Тіну такооой гарячої«, " Дико сміливий кліп від тебе! Рух.. просто вишка! Здивувавши. Рівень фантастиш. Але найбільше сподобалася акторська гра. Ти багато чого показувала вже в кліпах, але це якийсь новий рівень. Аж мурашки", "Нехай Полякова подаватися своїми словами. Тіночка Корольова🔥їй йде новий стиль", - пишуть в коментарях.

Як відомо, під час третього випуску шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тіну Кароль "відомою плакальниці на похоронах".

Пізніше Полякова спробувала вибачитися за свої слова і записала відео, в якому пояснила, що "плакальницею" назвала Тіну виключно через її "сумного репертуару".

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