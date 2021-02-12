Відомий реп-виконавець і продюсер Потап розмістив черговий пост з корисними порадами

Нова порція мудрих мотиваційних порад і рекомендацій від успішного Потапа з'явилася на сторінці Instagram музиканта, викликавши бурю дискусій в колонці коментарів. Про це пише Politeka.net.

Новий пост Потапа вчить українців "як бути щасливим і прийти до свого щастя найкоротшим шляхом". Шанувальники знову і знову вступають в дискусію з артистом, дивуючись, з яких пір Потап став гуру-мотиватором. Багато шанувальників своєю чергою радять Потапу перестати бути клоуном, на що той відповідає, що бути клоуном не так вже й просто, це участь дуже розумних людей, адже світом правлять "королі і блазні".

"Ти не вважаєш що "в свої сорокет" потрібно займатися справами по серйозніше враховуючи свою далекоглядність і розум! Тобі клоунада не йде) Я не правий?",- запитав шанувальник.

На що Потап відповідає: "Клоунада доля дуже розумних, блазні і королі заправляють цим світом"

Попри те, що серед фанатів Потапа багато скептиків, які раз у раз "підколюють" його за нову роль наставника, інші підтримують музиканта, адже він "глаголить" істину.

Для свого поста Потап зробив селфі в кімнаті з бойлером, вірогідно свого заміського будинку. Прозорливі фанати угледіли неприбрану купу сміття за спиною музиканта. Для фотосесії Потап надів футболку з принтом - тигр, а зверху накинув светра з хрестами і образом Ісуса Христа.

"Льоша, спасибі за такі слова в момент, коли це дійсно необхідно❤️ як завжди 👏", "Ухти, життєві поради від Потапа це прикольно!", "Добре висловився, пройдений шлях формує філософію життя і коли твою філософію розуміють і приймають інші, значить ти пройшов його не дарма)Респект ПТП💪", ""Ой який класний, надихаєш, як і завжди❤️"," тигр у Христі!",- написали фанати.

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