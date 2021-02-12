Українська актриса Ольга Сумська вирушила в поїздку з чоловіком
Зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. При цьому куди вони прямують, артистка не розповіла.
Сумська показала кадри з купе поїзда. Сумська вляглася. Показавши свої ноги в чорних чоботях зі шнурівкою. Навпроти неї сидів її чоловік Віталій Борисюк в шортах і футболці.
"Віталька, головне, що ти встиг зі спортзалу. Яку кіношку ти взяв у поїзд?» - запитує артистка дружина.
«Боевички», - відповів він.
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"О, правильно", - підтримала вибір артистка.
Також Сумська вирішила похвалитися своєю обновкою.
"Новенькі чобітки. Я в захваті", - каже вона, демонструючи взуття з високою шнурівкою.
Відзначимо, в силу специфіки своєї роботи Сумській часто доводиться їздити з міста в місто. Минулого разу вона зізналася, що дуже сумує за чоловіком.
"Я зараз одна їду в купе, дуже скучила за чоловіком ... Так ось у мене питання до вас - що для вас сім'я? Я б все ж посперечалася з класиком з приводу того, що всі сім'ї щасливі однаково - тому що все індивідуально..."- розговорилася тоді вона.
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