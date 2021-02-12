Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею проекту "Холостячка" , і її обранець Олександр Еллерт здивували кадрами з відпочинку
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки Еллерта і Мішиної в Instagram.
Так, Мішина в сторіс показала, як Еллерт озброївшись лопатою будує пісочний замок на пляжі. При цьому його оточила дітвора.
"Уявляєш, якщо б у тебе була така кількість дітей?"- запитує "Холостячка" коханого.
"Прикол, це прикол. Ми б захопили Домінікану", - каже Олександр.
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"Навряд чи я була б худенькою, звичайно», - додала Ксенія.
"Наплавались ми, насерфились. Тато там з нашою багатодітною новою сім'єю будує замок, а мама загоряє. Ох, Інь Янь просто", - каже Мішина, лежачи на пляжі.
Показав фото розваг і сам Олександр.
"Урожайна тут земля... он, скільки дітвори накопав", - підписав він фото, і запропонував фоловерам написати свої варіанти назви до знімка.
Шанувальники пари не стримували свою фантазію.
"9 місяців і трохи рочків потому", "варіант підпису: Лопата-на-тата«," знайшли скарб, а звідти повилазили діти», «ми тут сніг лопатами розгрібаємо, а хтось пісок на Лазурному березі Скадовська», «батько-молодець», «чотири синочка і лапочка дочка», «тепер мета поїздки визначилася»,-пишуть в коментарях.
Нагадаємо, коханий "Холостячки" Мішиної Еллерт уявив себе Тарзаном, зважившись на відчайдушний крок.
А ще Politeka писала, що Ксенія Мішина на відпочинку вибовкала всі секрети "Холостячки" Ірині Федишин.
Також Politeka повідомляла, що" Холостячка " Мішина показала постільні кадри з Еллертом в одних простирадлах.