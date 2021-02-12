Відома українська співачка Ірина Федишин розповіла про участь у шоу "Танці з зірками"

Ірина Федишин користується величезною популярністю серед шанувальників завдяки яскравим концертам і виступам, але в своєму інтерв'ю в програмі" Слава + " на каналі Люкс ФМ в YouTube вона розповіла про закулісся проекту "Танці з зірками", у якому ледь не взяла участь, пише Politeka.net.

Ірина Федишин зізналася, що їй вистачає тієї популярності, яку вона має зараз, хоча якось вона ледь не наслідувала приклад багатьох артистів і не з'явилася в одному з популярних медіа-проектів.

За словами співачки вона вже взяла участь в "Голосі Країни", а також її запрошували ведучою шоу "Х-фактор", але вона була змушена відмовити. Відмова пов'язана з однією історією про свої плани вийти на паркет в "Танцях з зірками".

"Хочеться дуже сказати правду. І глядачі не завжди знають правду. Тому що ця правда може нашкодити і самому виконавцю. Не завжди ти можеш сказати те, що б хотів сказати", - розповідає Ірина Федишин.

За її словами вона сильно хотіла брати участь у знаменитому танцювальному проекті і навіть уклала з організаторами "Танців з зірками" контракт, але все пішло не за планом.

"Це дуже складний проект і дуже крута класна команда. Я в один момент дуже тим горіла, великим бажанням, але скажу, що там були реальні у нас домовленості, які навіть були підписані на папері за мою участь в шоу. Але організатори в останній момент... В них щось змінилося і вони відмовили, а тепер вже двічі їм відмовила я. І тому поки що це бажання, воно у мене трошки перегоріло",- поділилася Ірина Федишин в інтерв'ю.

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