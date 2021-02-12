Известная украинская певица Ирина Федишин рассказала об участии в шоу "Танці з зірками"

Ирина Федишин пользуется огромной популярностью среди поклонников благодаря ярким концертам и выступлениям, но в своем интервью в программе "Слава +" на канале Люкс ФМ в YouTube она рассказала о закулисье проекта "Танці з зірками", в котором едва не приняла участие, пишет Politeka.net.

Ирина Федишин призналась, что ей хватает той популярности, которую она имеет сейчас, хотя как-то она едва не последовала примеру многих артистов и не появилась в одном из популярных медиа-проектов.

По словам певицы она уже приняла участие в "Голосі Країни", а также ее приглашали ведущей шоу "Х-фактор", но она была вынуждена отказать. Отказ связан с одной историей о своих планах выйти на паркет в "Танцях з зірками".

"Хочется очень сказать правду. И зрители не всегда знают правду. Потому что эта правда может навредить и самому исполнителю. Не всегда ты можешь сказать то, что бы хотел сказать",- рассказывает Ирина Федишин.

По ее словам она сильно хотела участвовать в знаменитом танцевальном проекте и даже заключила с организаторами "Танців з зірками" контракт, но все пошло не по плану.

"Это очень сложный проект и очень крутая классная команда. Я в один момент очень тем горела, большим желанием, но скажу, что там были реальные у нас договоренности, которые даже были подписаны на бумаге за мое участие в шоу. Но организаторы в последний момент,... У них что-то изменилось и они отказали, а теперь уже дважды им отказала я. И потому пока что это желание, оно у меня немножко перегорело",- поделилась Ирина Федишин в интервью.

Напомним, Ирина Федишин сверкнула роскошной фигурой в купальнике рядом со своим семейством: "С нетерпением ждем..."

Как сообщала Politeka, солнечная Ирина Федишин похвасталась загорелыми ножками на пляже: "Фигура просто бомба"

Также Politeka писала, что Ксения Мишина на отдыхе выболтала все секреты "Холостячки" Ирине Федишин: "Все плохо..."