Відома українська співачка Камалія відповіла на критику Олі Полякової в шоу "Маска"
Оля Полякова, під час обговорення фігури героя в шоу, заявила, що вона не може належати Камалії, тому що "Камалія - сис**та, величезна і з великими ногами".
Реакція Камалії не змусила довго чекати.
"Для мене найважливіше-те, який бачить Мене мій коханий чоловік і який приклад я подаю власним дітям. Все інше мене не хвилює. Єдине що - я не очікувала, що доросла жінка і мати двох дочок може займатися булінгом", - різко відповіла Камалія.
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