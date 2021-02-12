Відома українська співачка Камалія відповіла на критику Олі Полякової в шоу "Маска"

Оля Полякова, під час обговорення фігури героя в шоу, заявила, що вона не може належати Камалії, тому що "Камалія - сис**та, величезна і з великими ногами".

Реакція Камалії не змусила довго чекати.

"Для мене найважливіше-те, який бачить Мене мій коханий чоловік і який приклад я подаю власним дітям. Все інше мене не хвилює. Єдине що - я не очікувала, що доросла жінка і мати двох дочок може займатися булінгом", - різко відповіла Камалія.

Камалія плаче, сумна

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"Неначе частинку душі у мене відірвали😭! Днями збиралася приїхати до Сергія, стільки було планів на майбутнє! Він так любив життя...",- зірка зворушила своїми словами.

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