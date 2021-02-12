Співачка Ірина Білик сколихнула Мережу проникливими словами

Як передає Politeka.net, 50-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав її нинішній чоловік, продюсер і фотограф Аслан Ахмадов, батько її молодшого сина Табріза.

У зірки є чудовий привід нагадати публіці, який красень її чоловік, - адже тому 12 лютого виповнюється 48 років.

"З Днем Народження, Аслан! @aslanahmadov талановитий, добрий, веселий і рідний. Нехай все в твоєму житті буде цікаво і красиво. Ми тебе любимо❤️", - з теплом підписала фото Білик.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Іра, привіт, ти його не любиш"

"Який же він у вас гарний!"

"Іра, він тебе вже і не пам'ятає!!)"

"Треба вам побільше дізнатися за цю людину. Бережи, вас Господь, Іра, і вашого старшого сина бережіть. Він щось приховує від вас, не бажаючи розчаровувати"

"Аслан! З днем народження бажаю всього самого доброго і найкращого, будьте щасливі!!!🥳"

Сам Ахмадов також зробив зворушливий пост у себе в Instagram. Чоловік заговорив про те, як невблаганно мчить час, але, головне, що поруч ті, хто його любить. Примітно, що він перерахував батьків, сина та друзів, але при цьому "забув" про дружину.

"Стаючи старше, виразніше усвідомлюєш, що ти - це ті, хто тебе оточує.

Сильніше любиш батьків... Свого стрімко зростаючого сина... Своїх добрих друзів... Стає абсолютно ясно, що найголовніше в житті, це любов! Спасибі всім, хто поруч! Усвідомлення того, що в цьому, не рідко лякаючому світі, є ті, хто щиро безумовно любить тебе, робить мене сильнішим і щасливішим! З Днем народження мене!", - йдеться в пості Аслана.

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