Певица Ирина Билык всколыхнула Сеть проникновенными словами

Как передает Politeka.net, 50-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал ее нынешний супруг, продюсер и фотограф Аслан Ахмадов, отец ее младшего сына Табриза.

У звезды есть замечательный повод напомнить публике, какой красавчик ее муж, - ведь тому 12 февраля исполняется 48 лет.

"С Днем Рождения, Аслан! @aslanahmadov Талантливый, добрый, весёлый и родной. Пускай все в твоей жизни будет интересно и красиво. Мы тебя любим❤️", - с теплом подписала фото Билык.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Ира, привет, ты его не любишь"

"Какой же он у вас красивый!"

"Ира, он тебя уже и не помнит!!)"

"Надо вам побольше узнать за этого человека. Храни, вас Господь, Ира, и вашего старшего сына берегите. Он что-то скрывает от вас, не желая разочаровывать"

"Аслан! С днём рождения желаю всего самого доброго и наилучшего, будьте счастливы!!!🥳"

Сам Ахмадов также сделал трогательный пост у себя в Инстаграм. Мужчина заговорил о том, как неумолимо несется время, но, главное, что рядом те, кто его любит. Примечательно, что он перечислил родителей, сына и друзей, но при этом "забыл" про супругу.

"Становясь старше, отчетливее осознаешь, что ты - это те, кто тебя окружает.

Сильнее любишь родителей... Своего стремительно растущего сына... Своих добрых друзей... Становится абсолютно ясно, что самое главное в жизни, это любовь! Спасибо всем, кто рядом! Осознание того, что в этом, не редко пугающем мире, есть те, кто искренне безусловно любит тебя, делает меня сильнее и счастливее! С Днем рождения меня!", - говорится в посте Аслана.

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