Відома модель Ніколь Потуральськи, якій приписували роман з Бредом Піттом, несподівано задерла ніжки

Красуня завжди дивує незвичним стилем, пише Politeka.net. Цього разу модель вирішила не відступати від своїх традицій

Зірка зробила селфі, направивши камеру телефону на дзеркало.

Ніколь була в чорній сукні, яка обтягнула її вигини. Однак знаменитість, ймовірно, забула про пристойність. Модель задерла ноги в настільки жаркому вбранні, ледь не блиснувши найпотаємнішим.

Рівні ніжки з ніжною шкірою - притягували погляд.

Модель розпустила волосся, яке трохи неакуратно лягло на плечі.

На обличчі Потуральськи, ймовірно, не було макіяжу, лише чорні стрілки були на повіках. Вона злегка посміхалася, опустивши очі.

У підписі колишня Бреда Пітта поставила всього два смайлика:"🦭 🦭".

За дві години пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

Користувачі Мережі написали багато приємних повідомлень у бік моделі, відзначивши її образ і стрункість.

"Королева сердець", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Ніколь Потуральськи народилася в Німеччині, в місті Бергкамен, 2 січня 1993 року. Зірка з дитинства мріяла стати моделлю, проте також в її серці займало місце наука. У підлітковому віці Ніколь подобалася морська фауна, і вона збиралася стати біологом.

Однак в 13 років батьки повезли дочку в паризький Діснейленд, де вона попалася на очі агенту, і ця зустріч змусила її забути про науку.

Потуральськи стала розвиватися в якості моделі і домоглася успіху.

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