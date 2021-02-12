Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула "шовковим" тілом в бікіні

Зірка показала, в чому відпочиває на курорті Айламорада (Каліфорнія), пише Politeka.net. Образ, дійсно, обпалює.

Красуня постала в чорному купальнику, який просто шикарно виглядав на смаглявому тілі. Чорний ліфчик підкреслив пишний бюст Гейл, натягнувшись на тонких бретельках.

Зірка нахилилася і впиралася ліктями об білі дошки. Келлі виставила назад пружні сідниця в крихітних, майже невидимих, плавочках.

П'ята точка була просто досконалою, видно, що не дарма модель просто "пропадає" в спортзалі.

І так плоский живіт зірка трохи втягнула, підкоривши його бездоганним рельєфом.

Келлі розпустила довге хвилясте волосся, яке лягло хвилею набік. У вусі блищала красива акуратна сережка.

Відзначимо, що попереду зірки відкривався неймовірний вид на пляж.

"На заході дня", - написала модель.

За дві години пост зібрав понад 25 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали масу приємних повідомлень у бік зірки, адже її фігура просто вражаюча і гідна всіх похвал.

"Хороша чортиця", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл народилася 14 травня 1995 року. Зірка росла в простій родині в Індії, коли одного разу попалася на очі модельному агенту.

Спочатку батьки були проти "модельних" планів дочки, але пізніше дозволили їй будувати кар'єру. Тепер Келлі стала однією з найпопулярніших моделей, і її регулярно запрошують на зйомки.

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