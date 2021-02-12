Популярна українська співачка Надя Дорофєєва "підсиділа" свого знаменитого продюсера

Надя Дорофєєва дала невелике інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя" і розповіла телеведучій про свої відносини з Потапом, який раніше теж брав участь в цьому проекті, пише Politeka.net.

Надя Дорофєєва не вперше з'явилася на шоу "Голос країни" як яскрава наставниця, але минулого разу вона сиділа в подвійному кріслі разом зі своїм партнером по групі "Время и Стекло" Олексієм Завгороднім. Тепер же зірка прийшла на проект одна, щоб набрати свою команду талановитих учасників.

Надя прийшла на "Голос країни" і зайняла крісло наставниці вже як сольна виконавиця, що підкреслила Катя Осадча. Тому, за її припущенням яскрава співачка в якомусь сенсі "підсиділа" свого продюсера Потапа, який теж займав крісло судді в попередніх сезонах проекту. На що Дорофєєва відповіла, що вона далеко не на тому рівні, що і її зірковий продюсер, але вона цим задоволена.

"Ти знаєш, я взагалі не Потап, і це непогано!",- заявила Надя Дорофєєва і додала, що їй хотілося посидіти з продюсером в різних кріслах на рівних правах в одному з сезонів "Голосу країни".

Також Надя Дорофєєва пояснила, як Потап ставиться до неї. За її словами продюсер вже давно вивчив її підходи до роботи і зараз вважає, що співачка успішно справляється з просуванням власного імені самостійно.

"Він знає мене в роботі, він знає, яка я, як я працюю сама з собою і що я зробила не тільки в сольному проекті, а й в групі "Время и Стекло". Як мій продюсер сказав мені "Ти вже давно себе сама продюсуєш",- підкреслила співачка.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва з'явилася на останньому ефірі "Голоси країни" в ефектному чорному вбранні, який тільки підкреслив її струнку фігурку. Вона одягла коротку чорну спідницю і топ, що обтягував, а завершила образ піджаком в тон і кокетливим головним убором з крихітною вуаллю.

Нагадаємо, відчайдушна Дорофєєва вивалялася в снігу, кадри божевілля: "радості повні штани"

Як повідомляла Politeka, Кароль, Дорофєєва, Дімопулос та інші красуні засвітилися в образах фатальних див: "безсонні ночі забезпечені"

Також Politeka писала, що екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін пограв потужними біцепсами, у позитиву таких немає: "Мальборо"