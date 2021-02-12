Телеведуча Леся Нікітюк натякнула на справжню причину публічної сварки співачок Олі Полякової та Тіни Кароль

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка зробила приголомшливе відкриття, про що поспішила розповісти у своїх "сторіз" в Instagram.

Так, Леся вивела Кароль й Полякову на чисту воду.

"Друзі, а ви не помітили, що нещодавно у Олі Полякової і Тіни Кароль стався скандал, а сьогодні вийшла пісня у Тіни Кароль, яка називається "Скандал"? Угу, ось це поворот!",- каже на кадрах змовницьким тоном Леся.

Мова про скандал, який спалахнув між співачками після виходу в ефір чергового випуску шоу "Маска".

Полякова дозволила собі необачну ремарку на адресу Кароль, назвавши її "відомою плакальницею на похоронах". За це їй дісталося від фанатів Тіни.

Полякова поспішила принести свої вибачення, уточнивши, що мала на увазі сумний репертуар артистки, але не в якому разі не її трагедію з втратою чоловіка (Євген Огір помер через рак майже 6 років тому).

Кароль, в свою чергу, теж не змовчала й дала відсіч "грубій" Поляковій. За її словами, вона буде плакати за чоловіком "усе життя".

"Але не на похоронах, а за здравіє і за силу висоти в близькості споріднених душ!", - звернулася вона до опонентки.

Як уже згадувалося, 12 лютого Кароль презентувала в своєму Instagram нову пісню.

"Почнемо зі "Скандалу"? Звільнимося від власних перешкод? У цій пісні я залишилася жіночною в почуттях, але стала холоднокровною в своїх висновках. Прем'єра кліпу вже на @youtube. Чи бувало так, щоб скандал змінював щось у Вашому житті?", - оголосила Тіна, заінтригувавши публіку питанням.

Нагадаємо, що заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитою Поляковою, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається…»

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