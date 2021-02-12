Телеведущая Леся Никитюк намекнула на истинную причину публичной ссоры певиц Оли Поляковой и Тины Кароль

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда сделала обескураживающее открытие, о чем поспешила рассказать в своих "сториз" в Инстаграм.

Так, Леся вывела Кароль и Полякову на чистую воду.

"Ребята, а вы не заметили, что недавно у Оли Поляковой и Тины Кароль произошел скандал, а сегодня вышла песня у Тины Кароль, которая называется "Скандал"? Угу, вот это поворот!", - говорит на кадрах заговорщическим тоном Леся.

Речь о скандале, который вспыхнул между певицами после выхода в эфир очередного выпуска шоу "Маска".

Полякова позволила себе опрометчивую ремарку в адрес Кароль, назвав ее "известной плакальщицей на похоронах". За это ей досталось от фанатов Тины.

Полякова поспешила принести свои извинения, уточнив, что имела в виду грустный репертуар артистки, но не в коем случае не ее трагедию с потерей мужа (Евгений Огир умер из-за рака почти 6 лет назад).

Кароль, в свою очередь, тоже не смолчала и дала отпор "грубой" Поляковой. По ее словам, она будет плакать о муже "всю жизнь".

"Но не на похоронах, а за здравие и за силу высоты в близости родственных душ!", - обратилась она к оппонетке.

Как уже упоминалось, 12 февраля Кароль презентовала в своем Инстаграм новую песню.

"Начнем со «Скандала»? Освободимся от собственных преград? В этой песни я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах. Премьера клипа уже на @youtube. Бывало ли так, чтобы скандал изменял что-то в вашей жизни?", - объявила Тина, заинтриговав публику вопросом.

Напомним, что заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…»

Как сообщала Politeka, Никитюк не сдержалась и сказала, что думает о ссоре Кароль с Поляковой: "Офигела просто!"

Также Politeka писала, что Никитюк вывели из себя вопросами о "Холостячке", телеведущая раскрыла карты: «Ребятки, я…»