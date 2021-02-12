Молодая украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о личном в Инстаграм, отвечая на вопросы

Леся решила ответить на самые интригующие вопросы поклонников, которые ей задали в разделе Сторис. Специально для фанатов звезда записала несколько комичных видео и показала себя без всяких фильтров и украшений.

В первую очередь звезда отметила свое отношение к недавнему скандалу между Олей Поляковой и Тиной Кароль. По словам Никитюк «она была в шоке и офигела», сопроводив пост забавным шокирующим смайликом, телеведущая не стала говорить ничего конкретного.

Отметим, Полякова назвала коллегу «известной плакальщицей на похоронах» за свой грустный репертуар и получила целую волну критики в свой адрес.

Не обошлось и без вопросов про стройную фигуру Никитюк. По словам Леси, ее максимум, который она набирает – это два или три лишних килограмма, если сильно расслабиться. При этом артистка отметила, что ей достаточно двух недель, чтобы прийти в форму. Секрет оказался прост: Леся периодически сидит на интервальном голодании, не есть сахара вообще и отказывается от мучного.

Напомним, после праздников Леся показала на видео, как поправилась и как лишний вес отразился на ее талии.

Не обошлось и без привычных лайфхаков по похудении. Для этого Леся попросила помощи у девочки Оли, которая стояла за ее спиной и придерживала талию Леси, пряча лишние складки. Примечательно, что еще год назад после праздников звезда заявляла, что не занимается диетами.

«Живой фотошоп😂; Удобная функция😂; Мне нужна такая Оля😘; Можно маленького человечка с собой возить, чисто для талии; Леся - огонь🔥 обожаю); Слууушай, Ле, а можно Олю одолжить?))))😆; ахаха лучшая😂❤️; Как перестать это смотреть? 😂; Класс взяла на заметку🔥; Мужчины боятся такую красоту".

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой