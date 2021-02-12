Телеведучий Володимир Остапчук і його нова кохана Христина Горняк знають толк у розвагах
Як передає Politeka.net, 36-річний шоумен опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показав, як вони з дружиною запалюють під час відпустки на Мальдівах (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, на кадрах спочатку постала одна Христина. Дівчина була в білому бікіні та парео з "сіточки". Зухвало виляючи стегнами під латиноамериканську музику, красуня розбурхала чоловіка, що той, кинувши, камеру, поспішив приєднатися до неї. І тоді вже вони обидва злилися в пристрасному танці. В один момент Остапчук хвацько підхопив дружину на руки, покрутившись навколо своєї осі. На наступних секундах ролика творилася вже якась "вакханалія": телеведучий впав на коліна, трясучи плечима, тоді як Горняк на задньому тлі намагалася рухатися в стилі "тверк".
"Текіла, я люблю тебе, танцюй 🔥", - підпис до кадрів все пояснює.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Більшість прийшли в захват, правда, деякі пожурили парочку за занадто зухвалу поведінку.
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