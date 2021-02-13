Актриса " Дизель Шоу" Вікторія Булітко поділилася новим кадром з чуттєвим перетворенням
Вікторія звикла показувати в соціальній мережі Instagram фото з перетворенням для зйомок в гумористичному шоу, а також ділитися знімками зі своїх фотосесій. Цього разу зірка постала в чуттєвому образі на чорно-білому фото з обробкою.
Волосся Вікторії були завиті в акуратні кучері і укладені в спеціальну зачіску, а сама вона позувала в профіль, знімаючи з плечей одяг. До слова, так як Булітко любить експериментувати, даний образ здивував користувачів своєю стриманістю і якоїсь похмурістю.
"Що там нині за вікном? ❄або🔥або💘? ))) "»- жартівливо підписала Вікторія пост.
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Ось як реагують фанати:
"Віка, ви така красива!!!! Спасибі вам, що даруєте прекрасно е настрій❤; нині за вікном дощ....фото дуже красиве❤️; Зимаааа за вікном😍 🥶❤; У мене -32🤭 🙂; зараз весь сніг розтане від вогняної красуні; Краса🤧 😍; Даша просто слів позбулася, коли таку красу побачила...🙌 ; А все те ж.... - мрії про нього, щоб стати красивіше і молодше. І він щоб під стать був теж.... І щоб теж палав вогнем. І щоб душі не чаяла я в ньому...».
Варто відзначити, зірка вже розповідала, що знімалася вона в рамках проекту від колекційного видання. У фотосесії будуть представлені відразу 37 зірок спорту, моди, сцени, телебачення і кіно, які вперше в Україні отримають портрети harcourt.
Зазначивши, в даний список потрапила Вікторія, приміряла на себе образи справжньою фатальною дівою в чорному і смарагдовому сукнях. Раніше ми також показували один з образів артистки.
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