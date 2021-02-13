Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко поделилась новым кадром с чувственным преображением

Виктория привыкла показывать в социальной сети Инстаграм фото с преображением для съемок в юмористическом шоу, а также делиться снимками из своих фотосессий. В этот раз звезда предстала в чувственном образе на черно-белом фото с обработкой.

Волосы Виктории были завитые в аккуратные кудри и уложены в специальную прическу, а сама она позировала в профиль, снимая с плеч одежду. К слову, так как Булитко любит экспериментировать, данный образ удивил пользователей своей сдержанностью и некой мрачностью.

«Что там нынче за окном? ❄или🔥или💘? )))», - шутливо подписала Виктория пост.

Вот как реагируют фанаты:

«Вика, вы такая красиваяСупер!!!! Спасибо вам , что дарите прекрасно е настроение❤; Нынче за окном дождь....фото очень красивое❤️; Зимаааа за окном 😍🥶❤; У меня -32 🤭🙂;Сейчас весь снег растает от огненной красотки; Красота 🤧😍; Даша просто слов лишилась, когда такую красоту увидела...🙌; А все то же.... - мечты о нем, Чтоб стать красивей и моложе. И он чтобы под стать был тоже.... И чтобы тоже пылал огнем. И чтоб души не чаяла я в нём...».

Стоит отметить, звезда уже рассказывала, что снималась она в рамках проекта от коллекционного издания. В фотосессии будут представлены сразу 37 звезд спорта, моды, сцены, телевидения и кино, которые впервые в Украине получат портреты harcourt.

Отметив, в данный список попала Виктория, примерившая на себя образы настоящей роковой дивой в черном и изумрудном платьях. Ранее мы также показывали один из образов артистки.

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