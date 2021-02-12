Відома модель і дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко вразила знімком поруч з биком

Як пише Politeka.net, Олександра Кучеренко захоплює своєю ідеальною зовнішністю, і, дивлячись на українську красуню, її чоловікові багато хто заздрить.

У своєму Instagram дівчина балує фанатів фото-доказами своєї зовнішності богині, і цього разу вона порадувала їх знімком з подорожі на острів Лантау, розташований на території Гонконгу.

На фото "Міс Україна 2016" позує в парку в Гонконзі, присівши поруч зі звичайним бичком, який мирно лежав на кам'яній доріжці для туристів. Олександра Кучеренко спокійно поклала руку на голову тварини, абсолютно не проявивши ніякого страху при цьому, хоча бик володів значними рогами і міг в будь-яку секунду пустити їх в хід.

Для своєї прогулянки дружина Діми Комарова одягла зручний літній комбінезон кольору хакі зі шнурівкою на грудях і тонким паском на талії. Одяг підкреслив струнку фігурку моделі і гарно підходив для пішої прогулянки. Образ доповнювали лаконічні босоніжки з коричневої шкіри на прямій підошві.

За словами Олександри Кучеренко цей знімок є архівним, але їй захотілося показати підписникам бика, який є символом Нового року, що настав за китайським календарем. Крім того, в підписі до публікації модель розповіла, що і сама народилася в рік Бика, тому знімок з ним є для неї знаковим.

"Уявляєте, цієї зими мої батьки знайшли в коробці з ялинковими іграшками мій малюнок бичка, який я намалювала 12 років тому. Мені тоді було 11. Страшно навіть уявити, що буде ще через +12", - написала Олександра Кучеренко.

Шанувальники відреагували бурхливою хвилею компліментів, не встоявши перед її чарівною посмішкою і чарівністю.

"Красиве фото!", "Ти така мила", "Ну ти смілива", - написали фоловери в соцмережі.

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