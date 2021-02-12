Співачка Мішель Андраде, підопічна продюсера Потапа, викликала ажіотаж довгоочікуваною прем'єрою

Як передає Politeka.net, 24- ічна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео - кліп на пісню "100 тисяч хвилин", що стала саундтреком до однойменного романтичного серіалу від студії "Квартал 95" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Андраде виконала композицію разом з Позитивом, який раніше співав дуетом з Надею Дорофєєвою в групі "Время и Стекло" (розпалася в 2020-му році, після чого Дорофєєва почала сольну кар'єру).

В основу серіалу, пісні і кліпу лягла історія кохання в чотирьох стінах. На відео головні герої Дарія Рибак і Руслан Ханумак зустрічаються віч-на-віч не тільки з власними почуттями та емоціями, але і з головними героями саундтрека - Позитивом і Мішель, які "переслідують" їх буквально скрізь.

"Це була напевно одна з найвеселіших і душевних зйомок! З прем'єрою нас друзі! @positiff @dashiki_rybak @hanumak ❤️", - поділилася враженнями підопічна Потапа.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, не всі були в захваті від нової роботи Мішель.

"😁 Дуже круті)"

"напевно було важко втримати посмішку дивлячись на головного героя 😄 з прем'єрою ❤️"

"Такий душевний і крутий кліп😍"

"Замінили в дуеті Дорофєєву Мішель, і "Время и стекло" нікуди не поділися. Аранжування і текст - копія попередніх композицій групи. Добре це чи ні, питання до продюсерів. Тільки Мішель сама, як артист самодостатня. І сенсу робити музичний симбіоз Позитиву з нею, немає сенсу. Це суб'єктивна думка"

"Пісня ні про що. Вокалу нуль, слова примітивні. Чим ви хвалитеся..."

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде перевершила Дорофєєву, блиснувши фігуркою біля позитиву: "солодка парочка».

Раніше на портал Politeka ми повідомляли, що Мішель Андраде і Позитив підігріли чутки про роман, пару можна привітати: "Така атмосферна…».

Також на Politeka писала, що Мішель Андраде застали в ліжку з Позитивом, ховалися недовго:»Потап і Настя раніше теж так...".