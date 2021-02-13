Названа дочка Потапа Наташа Горова у відвертих позах показала самі пружні місця

Після повернення з Мальдів Наташа Горова майже не оновлювала свою сторінку в Instagram новими фотографіями, але атмосфера п'ятниці додала дівчині грайливого настрою, який вона продемонструвала у своїй публікації, пише Politeka.net.

Наташа Горова вирішила підняти градус гарячими знімками, де вона похвалилася шикарними ніжками в екстремальному міні. Дівчина, швидше за все, вирішила відірватися у вечір п'ятниці і вибрала сміливий наряд, який тільки підкреслив красу її соковитою фігурки.

На першому знімку Наташа Горова позує, стоячи біля стіни. Дівчина в дуже короткій спідниці соковитого рожевого кольору і короткій шкіряній куртці красиво вигнула свою спинку, нахилившись вперед. Вона обхопила руками стрункі ніжки, а через сміливу позу шанувальники змогли оцінити соковиті стегна дівчини, які ледь прикривала крихітна рожева тканина спіднички.

На другому знімку Наташа Горова показала підписникам ще більше, вставши в повний зріст до стіни і картинно піднявши руку до волосся. Вона залишалася все в тій же чорній куртці, краї якої відчинилися, відкривши шикарний вид на струнке тіло.

Горова була в одному лише крихітному бюстгальтері чорного кольору, тому фанати змогли в подробицях розглянути її красиві груди, звабливу впадинку між ними і ніжні ключиці, а також пружний животик, який на половину ховався під високою посадкою спіднички.

Підписники Наташі Горової побачивши дівчину не змогли стримати захоплення і засипали її компліментами у своїх коментарях.

"Крутишка!", "Наташа, що за пожежа", "Ох, яка красива", "Красуня яка, вау", "Ніжки солодкі", "Уххх, красунечка", "Бомба ти, Наташа!", "Квітка", "О май гад", - написали фоловери в соцмережі.

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