Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька

Солістка групи KAZKA на своїй сторінці в Instagram розмістила знімки, де позувала в компанії чарівного брюнета з вусами, пише Politeka.net.

Олександра Зарицька показала гарні знімки, зроблені в Стамбулі. Фотографії були зроблені в стилі ретро і вражали красивими і незвичайними ракурсами, в яких зірка позувала разом з молодим красенем на тлі ефектних архітектурних споруд.

Олександра Зарицька постала в довгій сукні, поверх якої вона одягла коричневе пальто до підлоги з великим коміром, підкресливши талію широким шкіряним поясом. Свій образ солістка групи KAZKA доповнила напівпрозорою хусткою і милим чорним капелюшком.

На знімку поруч із Зарицькою позував соліст швейцарського гурту Kadebostany, з яким Олександра стояла "під ручку". Як зазначила сама співачка, вона шалено рада своєму знайомству зі швейцарським музикантом і спільною роботою, яку вони зробили ще рік тому.

"Рік тому ми погодилися на дивовижну авантюру. Терміново збиратися і летіти нічним рейсом в Стамбул і, тільки зійшовши з літака, мчати знімати кліп на одну з моїх улюблених пісень – "Baby i'm Ok" , яку ми записали разом з @kadebostany_official. Я не можу передати, як я вдячна Всесвіту за знайомство з цим артистом, моїм другом і на стільки талановитим музикантом. Гійом, спасибі тобі за все! Нас чекають великі справи! Я обіцяю", - написала Олександра Зарицька до своєї публікації.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від KAZKA SVIT (@KAZKA.band)

Соліст Kadebostany в коментарях відповів на її теплі слова і зазначив, що зі співачкою його пов'язують позитивні спогади.

"Тільки хороші спогади! Ще раз спасибі за віру в цей проект. Ці картинки класні", - написав музикант у соцмережі.

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