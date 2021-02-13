На скільки продовжать карантин в Україні і які обмеження на вихідних
До 28 лютого 2021 року на всій території України починають діяти обмеження "помаранчевої" зони, які були до введення локдауну, говориться на офіційному сайті МОЗ.
Карантин в Україні скасують, коли відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів. При цьому карантин хочуть продовжити до початку травня.
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Поки діє "помаранчева зона" заборонена робота всіх закладів розміщення, крім готелів; розважальним закладам і ресторанам не можна працювати в нічний час.
Крім того заборонені послуги громадського харчування можна надавати в тому випадку, якщо заклад буде заповнено менш ніж на 50% посадочних місць. При цьому дозволені перевезення в громадському транспорті при заповненості більше 50% місць для сидіння.
Також заборонені планові госпіталізації в лікарнях. Винятки-надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам, які мають онкологічні захворювання, паліативна медична допомога в стаціонарних умовах, інші невідкладні та термінові заходи щодо госпіталізації, які в разі їх перенесення або відстрочки можуть призвести до значного ризику для життя.
Заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.
У музеях, бібліотеках може перебувати не більше однієї людини на десять квадратних метрів, а в торгово-розважальних центрах і закладах побутового обслуговування повинно знаходитися не більше однієї людини на десять квадратних метрів.
Заборонено прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку — санаторії та табори в столиці та передмісті.
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