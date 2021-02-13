На скільки продовжать карантин в Україні і які обмеження на вихідних

До 28 лютого 2021 року на всій території України починають діяти обмеження "помаранчевої" зони, які були до введення локдауну, говориться на офіційному сайті МОЗ.

Карантин в Україні скасують, коли відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів. При цьому карантин хочуть продовжити до початку травня.

Поки діє "помаранчева зона" заборонена робота всіх закладів розміщення, крім готелів; розважальним закладам і ресторанам не можна працювати в нічний час.

Крім того заборонені послуги громадського харчування можна надавати в тому випадку, якщо заклад буде заповнено менш ніж на 50% посадочних місць. При цьому дозволені перевезення в громадському транспорті при заповненості більше 50% місць для сидіння.

Також заборонені планові госпіталізації в лікарнях. Винятки-надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам, які мають онкологічні захворювання, паліативна медична допомога в стаціонарних умовах, інші невідкладні та термінові заходи щодо госпіталізації, які в разі їх перенесення або відстрочки можуть призвести до значного ризику для життя.

Заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на десять квадратних метрів.

У музеях, бібліотеках може перебувати не більше однієї людини на десять квадратних метрів, а в торгово-розважальних центрах і закладах побутового обслуговування повинно знаходитися не більше однієї людини на десять квадратних метрів.

Заборонено прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку — санаторії та табори в столиці та передмісті.

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