На сколько продлят карантин в Украине и какие ограничения на выходных

До 28 февраля 2021 года на всей территории Украины начинают действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были до введения локдауна, говорится на официальном сайте Минздрава.

Карантин в Украине отменят, когда процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней. При этом карантин хотят продлить до начала мая.

Пока действует "оранжевая зона" запрещена работа всех заведений размещения, кроме гостиниц; развлекательным заведениям и ресторанам нельзя работать в ночное время.

Кроме того запрещены услуги общественного питания можно предоставлять в том случае, если заведение будет заполнено менее чем на 50% посадочных мест. При этом разрешены перевозки в общественном транспорте при заполненности более 50% мест для сидения.

Также запрещены плановые госпитализации в больницах. Исключения — оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам, которые имеют онкологические заболевания, паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, другие неотложные и срочные меры по госпитализации, которые в случае их переноса или отсрочки могут привести к значительному риску для жизни.

Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не более одного посетителя на десять квадратных метров.

В музеях, библиотеках может находиться не более одного человека на десять квадратных метров, а в торгово-развлекательных центрах и заведениях бытового обслуживания должно находиться не более одного человека на десять квадратных метров.

Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха — санатории и лагеря в столице и пригороде.

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