На сколько продлят карантин в Украине и какие ограничения на выходных
До 28 февраля 2021 года на всей территории Украины начинают действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были до введения локдауна, говорится на официальном сайте Минздрава.
Карантин в Украине отменят, когда процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней. При этом карантин хотят продлить до начала мая.
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Пока действует "оранжевая зона" запрещена работа всех заведений размещения, кроме гостиниц; развлекательным заведениям и ресторанам нельзя работать в ночное время.
Кроме того запрещены услуги общественного питания можно предоставлять в том случае, если заведение будет заполнено менее чем на 50% посадочных мест. При этом разрешены перевозки в общественном транспорте при заполненности более 50% мест для сидения.
Также запрещены плановые госпитализации в больницах. Исключения — оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам, которые имеют онкологические заболевания, паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, другие неотложные и срочные меры по госпитализации, которые в случае их переноса или отсрочки могут привести к значительному риску для жизни.
Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не более одного посетителя на десять квадратных метров.
В музеях, библиотеках может находиться не более одного человека на десять квадратных метров, а в торгово-развлекательных центрах и заведениях бытового обслуживания должно находиться не более одного человека на десять квадратных метров.
Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха — санатории и лагеря в столице и пригороде.
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