Актриса Ксенія Мішина і головна героїня шоу "Холостячка" показала, як веселиться з Еллертом на відпочинку

Популярна артистка зараз насолоджується часом, проведеним разом з сином і своїм обранцем – Олександром Еллертом. Щаслива пара відпочиває в Домінікані і не соромиться показати справжніх себе, а також і те, як вони разом дурять.

Так, цього разу Ксенія одягла спокусливий пляжний образ на узбережжі Домінікани. Причому не чарівні пейзажі звертають на себе увагу, а блискуча фігура Мішиної, яка загоряє на сонці, поставивши коктейль з ананасом собі між ногами.

На знімку актриса позувала в стильному купальнику з високою посадкою.

"Чіткий симбіоз ваших думок і почуттів може змінити вашу реальність. А чіткі пропорції SPF 50 і кокосової олії створять гарну засмагу", - розповіла Мішина. Після зірка також додала кадр, на якому сам Олександр позує з тими самими залишками ананаса від її коктейлю.

Схоже, пара добре проводить час і любить пожартувати над фанатами.

Також Мішина показала фото, на якому зображена з кокосом на тлі морського пейзажу. Вона позувала в купальнику тілесного кольору.

"Як же пощастило Саші, але вже якщо бути до кінця чесною, то і вам. Щастя вам великого і довгого», «Ви прекрасна пара🔥 а так само ви прекрасна сім'я🔥❤️ щастя вам і любові❤", " Кайф...як же класно відпочивати сім'єю», «Ксенія на другій фотці, ви прям Амазонка», «як же мені подобаються ваші фото) такі живі, прості, справжні», "Суперсімейка", - пишуть в коментарях.

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