Актриса Ксения Мишина и главная героиня шоу "Холостячка" показала, как веселится с Эллертом на отдыхе

Популярная артистка сейчас наслаждается временем, проведенным вместе с сыном и своим избранником – Александром Эллертом. Счастливая пара отдыхает в Доминикане и не стесняется показать настоящих себя, а также и то, как они вместе дурачатся.

Так, в этот раз Ксения надела соблазнительный пляжный образ на побережье Доминиканы. Причем не волшебные пейзажи обращают на себя внимание, а блестящая фигура Мишиной, которая загорает на солнце, поставив коктейль с ананасом себе между ногами.

На снимке актриса позировала в стильном купальнике с высокой посадкой.

«Четкий симбиоз ваших мыслей и чувств может изменить вашу реальность. А четкие пропорции SPF 50 и кокосового масла создадут красивый загар», - рассказала Мишина. После звезда также добавила кадр, на котором сам Александр позирует с теми самыми остатками ананаса от ее коктейля.

Похоже, пара хорошо проводит время и любит подшутить над фанатами.

Также Мишина показала фото, на котором запечатлена с кокосом на фоне морского пейзажа. Она позировала в купальнике телесного цвета.

«Как же повезло Саше, но уж если быть до конца честной, то и вам. Счастья вам большого и долгого», «Вы прекрасная пара🔥 а так же вы прекрасная семья🔥❤️ счастья вам и любви❤», «Кайф...как же классно отдыхать семьей», «Ксения на второй фотке, Вы прям Амазонка», «Как же мне нравятся Ваши фото) такие живые, простые, настоящие», «Суперсемейка», - пишут в комментариях.

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