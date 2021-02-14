Фотомодель і актриса Тілан Блондо, яку з дитинства називають найкрасивішою дівчинкою в світі, похвалилася голим животиком

Як передає Politeka.net, 19-річна Тілан регулярно оновлює свою сторінку в Instagram, де шанувальники можуть помилуватися красунею і її зовнішністю. Цього разу під прицілом її камери виявився пружний і красивий животик, а також бездоганне юне личко.

На знімку, який показала Тілан, вона позує в домашній обстановці. Модель одягла просту сорочку без рукавів, яка більше нагадувала чоловічу. Але, щоб підкреслити витончену фігурку і пружний животик, дівчина розстебнула майже всі гудзики на ній і підв'язала вільні краї за спиною, спорудивши подобу стильного топа з одним ґудзиком на грудях.

Тілан Блондо захотіла трошки "побешкетувати" перед камерою і, піднявши руку, грайливо закусила зубками вказівний пальчик. При цьому в її руці залишався червоний флакончик з духами, який вона запропонувала як найкращий подарунок на день Валентина.

Дівчина дивилася в камеру своїми блакитними очима і захоплювала бездоганною шкірою, від якої віяло свіжістю, юністю і красою. Крім того, Тілан "засвітила" кілька своїх крихітних тату, які ненав'язливо визирали з-під рукавів сорочки. Це були невеликі написи у вигині ліктя і біля долонь, а також лаконічна стріла на передпліччі.

Красуня, фотографуючи себе, також показала і світлу простору кімнату, в якій знаходилася. Позаду неї стояв дерев'яний стіл, а на стіні висіло величезне дзеркало в чорній рамі, де відбивалася оригінальна картина з відомим персонажем.

"Ти така мила і красива","Королева","Прекрасна","Цей топ супер милий", "Королева краси", "Богиня", - написали фоловери до публікації дівчата.

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