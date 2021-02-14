Українська співачка Настя Каменських поділилася уйтним домашнім кадром з відпочинку

Після втрати батька Настя намагається прийти в себе, тому постійно проводить час за навчанням, підтримує маму і намагається відпочити з нею без зайвої уваги публіки. Також Настя дуже дорожить часом з чоловіком, тому все частіше показує в Instagram, як спілкується з ним і відвідує різні публічні місця.

Цього разу Настя вирішила показати ідеальний і затишний Ранок з домашньою улюбленицею-собачкою Мімі, яка є єдиною твариною в родині Потапа і Каменських. Зірка позувала у вільній бірюзовій кофті, а її улюблениця сиділа у неї на руках, поклавши лапки на господиню.

«Субота. Ми з Мімі вже давно прокинулися і разом зустрічаємо новий день. І нам так тепло і спокійно. Чарівний ранок ✨ нехай день буде таким же чарівним - у мене і у вас 😘», - написала Настя.

Користувачі відразу відповіли:

"Настя, вже пора Максика тримати на руках, а не Мімі, чого тобі і бажаю; красиві❤; Я так вами пишаюся😍; Красотулька😍; спасибі, взаємно🤗 🤗 🤗; дві крали!❤ ; Які ви прекрасні😍; 🙌причесон вогонь, звичайно😂 😄; прям Близнюки; можна без собаки🐕?».

Також у ролику Каменських вирішила показати, як танцює в простому спортивному костюмі і без макіяжу. Однак при цьому можна побачити, що на Насті перуку з довгими чорними локонами, а також шапка, частково його приховує.

Повеселившись на камеру, зірка злегка посміхнулася і покружляла в новому образі.

"Я завжди вірю, що найважливіше - цінувати кожен момент. Кожен день помічати красу, бути вдячним за можливість жити в цьому світі, обіймати близьких, любити і відчувати, як люблять тебе», - написала Настя пару днів тому в Instagram.

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