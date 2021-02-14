Українська актриса і " Холостячка" Ксенія Мішина показала, як проводить відпустку в Домініканській Республіці
На фото Мішина позує в бікіні, капелюшку і стильних окулярах, які презентував на День Святого Валентина Олександр Еллерт. Ксенія лежала на пісочку біля моря, хвалячись розкішною фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому кадрі Ксенія вже стояла у воді, а в руках тримала дві морські зірки. Мішина посміхалася, тримаючи в руках морських морських красунь.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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Ми писали, що актриса Ксенія Мішина і головна героїня шоу "Холостячка" показала, як веселиться з Еллертом на відпочинку.
Так, цього разу Ксенія одягла спокусливий пляжний образ на узбережжі Домінікани. Причому не чарівні пейзажі звертають на себе увагу, а блискуча фігура Мішиної, яка загоряє на сонці, поставивши коктейль з ананасом собі між ногами.
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