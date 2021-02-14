Украинская актриса и "Холостячка" Ксения Мишина показала, как проводит отпуск в Доминиканской республике
На фото Мишина позирует в бикини, шляпке и стильных очках, которые презентовал на День Святого Валентина Александр Эллерт. Ксения лежала на песочке у моря, хвастаясь роскошной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором кадре Ксения уже стояла в воде, а в руках держала две морские звезды. Мишина улыбалась, держа в руках морских морских красавиц.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
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"Классная, счастливая", "Ой, ты наш симбиоз", "Невероятная", "Побольше ярких соблазнительных купальников требует зритель", "Привет, красивая девушка", "Ой, какие солнечные денечки у вас. Фото получились красивые. А сейчас дождик", "Красотка, счастье - это самая красивая одежда для женщины".
Мы писали, что актриса Ксения Мишина и главная героиня шоу "Холостячка" показала, как веселится с Эллертом на отдыхе.
Так, в этот раз Ксения надела соблазнительный пляжный образ на побережье Доминиканы. Причем не волшебные пейзажи обращают на себя внимание, а блестящая фигура Мишиной, которая загорает на солнце, поставив коктейль с ананасом себе между ногами.
Напомним, "Холостячка" Мишина и Эллерт ошарашили кадрами, привыкают к роли многодетных родителей
А еще Politeka сообщала, что Эллерт решил впечатлить "Холостячку" Мишину, но что-то пошло не так, дочь не сдержалась
Также Politeka писала, что отдых "Холостячки" Мишиной и Эллерта испорчен, звезда не стала скрывать проблему