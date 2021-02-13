Відома співачка Анна Седокова показала себе на відпочинку, захопивши фанатів

На фото Седокова позує в стильному купальнику з визрем на грудях. Красуня доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Анна сиділа біля бордюру, хвалячись розкішними ніжками, які співачка трошки зігнула. Кадр вийшов захоплюючим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, рідна! Це я, твій майбутній.. ну, наприклад, таємничий чоловік.

А якщо хочеш, можеш навіть суджений! Навіщо пишу? на це є причина", - написала вірші Сєдокова.

Оля Бузова відразу написала під фото коментар:"Люблю".

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка гаряча", "Шикарний купальник", "Хороша"," посміхнулася"," в душу"," як ніжно, приємно", " Анюта вагітна?", "Дуже красиві вірші і ви", "я подумала, що це Кендалл Дженнер, ви просто вогонь", "Мурашки по шкірі".

Ми писали, що популярна співачка Анна Седокова поділилася, як одна потрапила в неприємну ситуацію довжиною в п'ять років.

Анна вийшла на прогулянку в світлій сорочці, яку приспустила на плече і оголила коричневий бюстгальтер, курортний образ артистки доповнили чорні окуляри від сонця. Анна Седокова присіла на волейбольному майданчику під пальмами, підперла голову рукою і блиснула оголеними ніжками.

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