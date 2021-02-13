Ведучий популярного шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про свою нову подорож до Пакистану
Як повідомляє Politeka.net, шоумен на своїй сторінці в Instagram показав яскраві кадри подорожі в консервативну країну, де пакистанці панують в сім'ї, але несподівано в розмову вступила дружина Комарова, розкривши деякі секрети, пише Politeka.net.
Дмитро Комаров в жадобі зняти новий захоплюючий сезон своєї передачі про подорожі, зупинив свій вибір на загадковому для багатьох Пакистані. Шоумен зізнався, що йому вдалося розвіяти безліч міфів про цю країну і дізнатися більше правди.
Комаров опублікував яскраві знімки, зроблені під час подорожі, де він, повних позитивних емоцій, позував разом з місцевими жителями в розфарбованому всіма кольорами веселки відкритому автобусі. Такий транспорт сильно виділявся на тлі інших транспортних засобів і привертав увагу національною символікою.
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На знімку Діма Комаров позує перед камерою, показуючи великий палець вгору. При цьому ведучий радісно посміхається, хоча серед інших пасажирів автобуса можна помітити чоловіків з вогнепальною зброєю в руках і дітей. Але, мабуть, безстрашний Дмитро Комаров знайшов спільну мову з цими людьми.
"Я вперше довго працюю і живу в такій консервативній мусульманській країні. І особисто я дуже радий, що вибрав саме Пакистан, відкривши для себе дуже багато нового, багато чому навчившись, багато зрозумівши і переосмисливши", - пише про свою подорож Дмитро Комаров.
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Але несподівано серед коментарів до публікації з'явилася фраза його дружини - моделі Олександри Кучеренко. Красуня написала про схожість сімейного укладу в Пакистані і в Україні.
"В Україні, як і в Пакистані, чоловіка слухаються", - зазначила Кучеренко, мимоволі видавши таємниці сімейного укладу.
Але коментар Олександри викликав у Дмитра Комарова тільки захоплення - він відповів смайлом з сердечками замість очей.
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