Популярна співачка Надя Дорофєєва в тугому корсетику показала кращі пози для фотосесії
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram співачка знову похвалилася шикарною фігуркою, позуючи для фотографа в тугому корсетику сидячи на підлозі.
Зірка на відео сидить на підлозі спиною до величезного дзеркала, тому шанувальники можуть розглянути тендітну Надю з будь-якого ракурсу. На ній - тугий корсетик бежевого кольору з красивою шнурівкою ззаду. Гарний ліф без бретелей ідеально підкреслив солодкі "принади" Дорофєєвої, а фасон в отяжку міцно "обійняв" тонку талію зірки.
Свій незвичайний наряд Надя Дорофєєва доповнила оригінальними довгими рукавичками з напівпрозорої бежевої тканини з ефектним принтом у вигляді татуювань. А завершили образ кумедні "хвостики" з волосся, які надали Наді трохи дитячої безпосередності і грайливості.
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Дорофєєва присіла на підлогу біля м'якого рожевого дивана, приймаючи різні пози для фотосесії. При цьому співачка відчувала себе досить впевнено і посміхалася своєю бездоганною і милою посмішкою, від якої тануть мільйони фанатів, а також слала повітряні поцілунки, складаючи пухкенькі губки "качечкою".
Від таких гарячих поз і ефектного вбрання шанувальники співачки моментально засипали Дорофєєву компліментами в своїх коментарях до відео, а також привітали її з першим сольним концертом.
"Богиня", " Модель", "Шикарна", "Жаришка", "Красивий", "Горіла на першому сольному концерті!", "Неймовірна і приголомшлива, просто вогонь", "Кішечка", "Така квіточка гарненька", "Яка ж ти красива", "Який образ красивий. Такий ніжний і в той же час зухвалий", " Нереально крута", - написали фоловери в соцмережі.
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