Популярная певица Надя Дорофеева в обтягивающем корсетике показала лучшие позы для фотосессии

Как пишет Politeka.net, на своей страничке в Instagram певица снова похвасталась шикарной фигуркой, позируя для фотографа в тугом корсетике сидя на полу.

Звезда на видео сидит на полу спиной к огромному зеркалу, поэтому поклонники могут рассмотреть хрупкую Надю с любого ракурса. На ней - тугой корсетик бежевого цвета с красивой шнуровкой сзади. Красивый лиф без бретелей идеально подчеркнул сладкие "прелести" Дорофеевой, а обтягивающий фасон крепко "обнял" тонкую талию звезды.

Свой необычный наряд Надя Дорофеева дополнила оригинальными длинными перчатками из полупрозрачной бежевой ткани с эффектным принтом в виде татуировок. А завершили образ забавные "хвостики" из волос, которые придали Наде немного детской непосредственности и игривости.

Дорофеева присела на пол около мягкого розового дивана, принимая разные позы для фотосессии. При этом певица чувствовала себя довольно уверено и улыбалась своей безупречной и милой улыбкой, от которой тают миллионы фанатов, а также слала воздушные поцелуи, складывая пухленькие губки "уточкой".

От таких горячих поз и эффектного наряда поклонники певицы моментально засыпали Дорофееву комплиментами в своих комментариях к видео, а также поздравили ее с первым сольным концертом.

"Богиня", "Модель", "Шикарная", "Жаришка", "Красивая", "Горела на первом сольном концерте!", "Невероятная и потрясающая, просто огонь", "Кошечка", "Такой цветочек хорошенький", "Какая же ты красивая", "Какой образ красивый. Такой нежный и в то же время дерзкий", "Нереально крутая",- написали фолловеры в соцсети.

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