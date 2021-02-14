Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як проводить вихідні
На фото Келлі позувала в білому бікіні, яке складалося практично з ниточок. Модель залишила волосся розпущеним, а сиділа на стільці, розставивши ніжки. Гейл трохи нагнулася вперед, хвалячись пишним бюстом, який так і виривався з купальника. Кадр вийшов світлим і навіть трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Всім щасливих вихідних!",- написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Ой, сяюча і чудова", " Так чудово !!", "З новим китайським роком", " щасливих вихідних, Келлі, красуня. Чудова картинка", "ти нереальна"," щасливих вихідних тобі"," вдалих тобі вихідних, божество"," Привіт солодка ніжність"," Гарного дня, Келлі", " ти теж. Залишайся в безпеці. Всього хорошого".
Повідомлялося, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула "шовковим" тілом в бікіні.
Красуня постала в чорному купальнику, який просто шикарно виглядав на смаглявому тілі. Чорний ліфчик підкреслив пишний бюст Гейл, натягнувшись на тонких бретельках.
Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret в крихітному бікіні поніжилася в останніх променях сонця
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