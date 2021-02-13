Відома співачка Альбіна Джанабаєва, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе після лазні
На фото Альбіна позувала в двох рушниках, одним з яких прикрила мокре тіло, а друге намотала на голову. Дівчина посміхалася, знімаючи себе на телефон. Джанабаєва здалася в цей раз в спальні, на тлі можна побачити ліжко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"А чи не сходити нам всім сьогодні в лазню???
Ви як, любите, часто балуєте себе?
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Для мене це реальна перезавантаження і кайф!!!",- написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ви дуже красива", "Альбіна, а пошліть мене теж в баню", "з легким паром", " обожнюємо баню. Ви-прекрасні", " Люблю лазню. Як заново народитися", " лазня - це кайф і відпочинок від усього. Ви прекрасні", "обожнюю баню, немає нічого кращого ніж лазні", " найкрасивіша, чарівна, жіночна жінка!", "І правильно, Альбіна!!!У тиждень 1 раз обов'язкове відвідування лазні!!! Це здоров'я)))!", Душа нарозхрист) Скинь рушники)).
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