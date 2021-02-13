Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова спокусила шанувальників смачним обідом і милою посмішкою

Даша Ульянова змінила тактику і оновила сторінку в Instagram несподіваним знімком, який напевно звів з розуму чоловічу половину її підписників. Красуня показала, чим має намір займатися в суботу, пише Politeka.net.

На фотографії Даша Ульянова постала зовсім в незвичному для її шанувальників ракурсі. Красуня позувала на морозі, тому одяглася тепліше і закуталася в теплий шарф. А щоб справити незабутнє враження, вона тримала в руках величезне блюдо з тільки що звареними раками, від яких ще виходив пар.

Переможниця "Холостяка", володіючи таким шикарним обідом, звабливо посміхнулася, позуючи для знімка, а в її темних очах читалася невловна "хитринка" і вгадувалося почуття передчуття майбутнього смаколика, до якого навіть подали лимончик.

Даша Ульянова вийшла на вулицю в теплій довгій дублянці з величезним хутряним коміром білого кольору. А щоб точно не замерзнути, вона одягла теплу білу шапку і синій шарф. У свій вихідний дівчина вирушила в сімейний ресторан "Веранда на Дніпрі", щоб відпочити в затишній обстановці далеко від міської суєти і помилуватися красивим зимовим пейзажем.

"І додати нічого. Всім прекрасної суботи", - написала Даша Ульянова до своєї публікації, роздражнивши передплатників цілим блюдом червоних варених раків.

"Ох, я б "допомогла"!", "Поділися", "Група швидкого реагування вже виїжджає", "Як смачно", "Клас", "Красуня", "Заборонений прийом!", "Можна до тебе?", "Ось це улов!",- написали фоловери в соцмережі.

Нагадаємо, що Даша Ульянова любить поласувати раками і вже не в перший раз хвалиться цією стравою перед підписниками. Після нового року вона позувала в ресторані перед таким же величезним блюдом, радісно посміхаючись для фанатів.

Нагадаємо, "Холостяк "Михайлюк з вагітною коханою несподівано покинули Україну:" хотілося, щоб це закінчилося..."

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова без ліфчика показала зайве, розстебнувши кофтинку: "Балдеж"

Також Politeka писала, що Кароль, Дорофєєва, Дімопулос та інші красуні засвітилися в образах фатальних див: "безсонні ночі забезпечені"