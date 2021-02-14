Відома модель Кайлі Дженнер знялася у спеціальній фотосесії до Дня Святого Валентина

Перебуваючи під постійною увагою публіки, модель не приховує, що багато працювала над собою і тепер дуже горда. Оскільки Кайлі вдалося скинути більше 15 кілограм, вона всіляко підкреслює свою привабливість завдяки модним фотосесій.

Однією з таких стала тематична Зйомка до Дня святого Валентина. Причому зробила це Кайлі не одна, а разом з іншими членами сімейства Дженнер-Кардашьян. Дівчата випустили капсульну колекцію напередодні свята Всіх закоханих, тому особисто її прорекламували на своїх різних за типом фігурах.

Кайлі, Кендалл і Кім змінили кілька образів. Кайлі дістався чорний комплект білизни і мінімум деталей. Причому позувала зірка з цукеркою в руках для залучення уваги.

"Це особливе; Золота рибка? Виконай бажання; хотів би я бути тим льодяником; щасливий льодяник; дівчина чертовски хороша; ти просто вау !!!! як що😍; так жарко люблю тебе!; Будь моєю дружиною; вона найкрасивіша😮 🔥 😍; місця будь-якої дівчини; а білизна на мільйон».

Як видно на знімку Дженнер, виглядає вона тепер чудово і дуже ретельно стежить за собою, щоб підтримувати форму.

Кайлі постійно носила корсет, бажаючи прибрати живіт і після кожного тренування намагалася скорегувати свій прес таким чином. Також Дівчина з тих пір строго стежить за кількістю споживаних калорій.

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