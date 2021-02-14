Известная модель Кайли Дженнер снялась в специальной фотосессии ко Дню Святого Валентина

Находясь под постоянным вниманием публики, модель не скрывает, что много работала над собой и теперь очень горда. Поскольку Кайли удалось сбросить более 15 килограмм, она всячески подчеркивает свою привлекательность благодаря модным фотосессиям.

Одной из таких стала тематическая съемка ко Дню святого Валентина. Причем сделала это Кайли не одна, а вместе с другими членами семейства Дженнер — Кардашьян. Девушки выпустили капсульную коллекцию накануне праздника всех влюбленных, поэтому лично ее прорекламировали на своих разных по типу фигурах.

Кайли, Кендалл и Ким сменили несколько образов. Кайли достался черный комплект белья и минимум деталей. Причем позировала звезда с конфеткой в руках для привлечения внимания.

«Это особенное; Золотая рыбка? Исполни желание; Хотел бы я быть тем леденцом; счастливый леденец; девушка чертовски хороша; ты просто вау !!!! как что😍; так жарко люблю тебя!; Будь моей женой; она самая красивая 😮🔥😍; места любой девушки; а комплект на миллион».

Как видно на снимке Дженнер, выглядит она теперь превосходно и очень тщательно следит за собой, чтобы поддерживать форму.

Кайли постоянно носила корсет, желая убрать живот и после каждой тренировки старалась скорректировать свой пресс таким образом. Также девушка с тех пор строго следит за количеством потребляемых калорий.

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