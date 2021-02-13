Відомий український співак Віталій Козловський порадував шанувальників новим кумедним відео та пообіцяв подарунки за найкращий підпис до нього

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Козловського у соцмережі.

Так, в акаунті співака з'явилось відео, на якому він стоїть у спальні, прикриваючись ковдрою, позіхає, аж раптом падає та опиняється у басейні.

"Придумайте та напишіть, як можна підпісати це відео! За найвлучнішій варіант дарую корисні подарунки", - написав артист.

Фоловери співака з радістю відгукнулись на "завдання" Козловського та запропонували свої варіанти.

"Бадьорий ранок", "Якщо вкриватись ковдрою з головою, то можна опинитись у басейні під водою", "Пірнай в яскраві сни", "У світі немає ніяких обмежень. Пірнай у свої мрії і втілюй в реалії. Пірнай у свій мрії! А не на дно!", "Набридли будні, падаю у вихідні", "Не кава бадьорить зранку, ох не кава", "Ліг раніше поспать, а провалився під кровать", "Якщо падати на дно, то тільки так", "Ранковий душ", "Не зволікай, у світ своїх мрій пірнай", - пишуть фоловери в коментарях до відео.

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