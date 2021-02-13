Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в максимально жаркому образі

На фото Анастасія позувала без одягу і білизни. Красуня в такому вигляді вийшла на балкон, прикрившись тільки теплою ковдрою. Зірка залишила волосся розпущеним, а показала себе зі спини. Кадр вийшов досить провокаційним і захоплюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привезла в Кривий Ріг сонечко! (на годинку для фото)", - написала красуня під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Настюша, не замерзни", "Пам'ятаю вас у Кривому Розі,на відкриття клубу СКАЙ", "у Дніпро теж шматочок, дістався))", "Ти чудовий чоловічок ти класна", " мої привіти долетіли вчора?)))) ", "терміново адреса!!!вулиця, будинок, квартира!! виїжджаю!!!".

Ми писали, що популярна українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше була учасницею групи Nikita, підкорила пружними формами в одному боді.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Кумейко постає в боді і штанях, поступово позбавляючись від останніх. Після цього знаменитість підкорює спокусливим танцем, демонструючи свої найкращі місця.

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