Актриса Ксенія Мішина і головна героїня шоу "Холостячка" поділилася яскравими фото з відпустки в Домінікані

Під час відпочинку в Домінікані Ксенія намагається якомога більше часу провести з улюбленими чоловіками і при цьому не забуває про своїх шанувальників. Тому кожен день Мішина публікує цілі серії знімків з відпустки.

Цього разу зірка покрасувалася ідеальною і підтягнутою фігурі в модному купальнику і жартувала з приводу вдалого кадру з рукою обранця – Олександра Еллерта.

«На перший погляд може здатися, що на відпочинку я запустила свою праву ногу, але насправді це просто моя друга половинка ❤️💚дякую за прекрасний день🙌», - написала Ксенія, покрутившись на кадрах з відпочинку.

Шанувальники не змогли залишитися байдужими:

"Приємного відпочинку; як чудово спостерігати за Вами...Ваша пара прекрасна і діти оболденние...Я бажаю вам діток ще...Ви приклад жінки; у Вас шикарне почуття гумору😂; де брали купальник, не підкажете?; Щастя в кожному кадрі; неймовірно красива; подобається такий стиль:); Ну тут вона здається вище мене, ці штучки Інстаграммние. прям пісня, бомба, ракета; ти що, тільки один купальник взяла з собою?».

А в розділі Сторі на знімку актриса позувала в тому ж стильному купальнику з високою посадкою, проте разом з коктейлем з ананасом.

"Чіткий симбіоз ваших думок і почуттів може змінити вашу реальність. А чіткі пропорції SPF 50 і кокосової олії створять гарну засмагу", - розповіла Мішина. Після зірка також додала кадр, на якому сам Олександр позує з тими самими залишками ананаса від її коктейлю.

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