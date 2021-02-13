Актриса Ксения Мишина и главная героиня шоу "Холостячка" поделилась яркими фото из отпуска в Доминикане

Во время отдыха в Доминикане Ксения старается как можно больше времени провести с любимыми мужчинами и при этом не забывает про своих поклонников. Поэтому каждый день Мишина публикует целые серии снимков из отпуска.

В этот раз звезда покрасовалась идеальной и подтянутой фигуре в модном купальнике и отшутилась по поводу удачного кадра с рукой избранника – Александра Эллерта.

«На первый взгляд может показаться, что на отдыхе я запустила свою правую ногу, но на самом деле это просто моя вторая половинка ❤️💚спасибо за прекрасный день 🙌», - написала Ксения, покрутившись на кадрах из отдыха.

Поклонники не смогли остаться равнодушными, отметив, что уже не раз видели Ксению в этом "старом" купалньике:

«Приятного отдыха; Как прекрасно наблюдать за Вами...Ваша пара прекрасна и дети оболденные...я желаю Вам деток ещё...Вы пример женщины; У Вас шикарное чувство юмора😂; Где брали купальник, не подскажете?; Счастье в каждом кадре; Невероятно красивая; Нравится такой стиль:); Ну тут она кажется выше меня, эти штучки Инстаграммные. прям песня, бомба, ракета; ты что, только один купальник взяла с собой?».

А в разделе Стори на снимке актриса позировала в том же стильном купальнике с высокой посадкой, однако вместе с коктейлем с ананасом.

«Четкий симбиоз ваших мыслей и чувств может изменить вашу реальность. А четкие пропорции SPF 50 и кокосового масла создадут красивый загар», - рассказала Мишина. После звезда также добавила кадр, на котором сам Александр позирует с теми самыми остатками ананаса от ее коктейля.

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