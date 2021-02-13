Популярна французька актриса українського походження Ольга Куриленко захопила ідеальною красою в чорному вбранні
Ольга Куриленко регулярно підтримує зв'язок зі своїми відданими шанувальниками у своєму мікроблозі в Instagram, і в Суботній день зірка вирішила зібрати ще одну порцію захоплених відгуків на свою адресу, пише Politeka.net.
На своїй сторінці актриса розмістила красивий портретний знімок, на якому вона позує в оригінальному приталеному платті чорного кольору, верх якого нагадував акуратний піджак з яскравими золотими гудзиками.
Наряд Ольги Куриленко завдяки своїй лаконічності підкреслив головні принади зовнішності зірки і м'яко акцентував увагу публіки на зоні декольте: вузькі лацкани робили глибокий викат акуратним і стриманим. При цьому чорний колір сукні вигідно підкреслив світлу шкіру і витончені риси обличчя Ольги.
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Наряд зірки доповнювала бездоганна і природна укладка. Волосся кольору темного шоколаду м'якими хвилями опускалися на плечі, підкручуючись знизу, а кілька пасом ненав'язливо обрамляли обличчя актриси.
Ольга Куриленко позувала перед камерою в публічному місці, оскільки позаду не було видно багато людей, а інтер'єр приміщення захоплював своєю розкішшю. Зі стелі звисали важкі багатоярусні люстри, а на стінах виднілася фігурна ліпнина.
"Я сподіваюся, що у всіх буде чудова субота!",- підписала Ольга Куриленко свій знімок.
Шанувальники актриси, як і зазвичай, засипали її компліментами і теплими словами.
"Красива, мила, талановита", "Ти дуже красива, моя королева", "Богиня!", "Чудова", "Занадто красива", "Вау, богиня", "Хороша!", "Чистий ідеал",- написали фоловери у своїх коментарях до фотографії.
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