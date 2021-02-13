Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе в свіжому образі

На фото зірка позувала в сукні з великим декольте і тоненькими смужками, які трохи приховали бюст. Міла посміхалася, знімаючи себе досить близько, дозволивши подивитися на красу максимально близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сама ідеальна робота. У вас", - сказала Міла звукорежисеру, який повісив на бюст красуні петличку.

"Просто ідеально. Ой. Я ненавмисно зрушила", - сказала після Кузнєцова, відсунувши стілець.

"Розважаюся як можу", - підсумувала красуня в кінці.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Вид неймовірний", "така красива, і Ти виглядаєш такий молодий тут, дуже красива посмішка", "Хех, як несподівано і приємно)", " Дитинко, я люблю тебе. Твоя впевненість понад усе. Я хотів би коли-небудь зустрітися з вами", "дуже крута".

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На новому Селфі зірка позувала в Білій кофті з неймовірним декольте і яскравим макіяжем з акцентом на губи. Волосся Міла залишила розпущеним, а прикрас вирішила не надягати.

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