Відомий український співак Олексій Завгородній (Позитив), показав, як проходили зйомки "Орел і Решка"

На кадрах Олексій позувала у футболці та штанях. Завгородній задер футболку, а живіт виставив вперед, показуючи одну велику "кульку". Після цього він представив Мішель Андраде, яка веде разом з Позитивом шоу. Дівчина застрибнула на співака, після чого парочка впала на зелену траву. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну як вам випуск?",- написав Олексій під відео.

Фанати подивилися ролик більше 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Ору", " дуже і дуже класний випуск. Ріпчик", "Льоша, випуск дуже класний, я так насміялася, ти крутий", " Ну це суперско. Дякую за цей випуск. Топовий, завдяки тобі", "Не, ну початок топ", "гармата", "Інформативненько", "випуск вогонь", "спочатку твоє обличчя", "Ржу, це прекрасно", "Приголомшлива пара".

Ми писали, що українська артистка Мішель Андраде поділилася в Instagram новими кадрами в компанії позитиву.

Мішель і Олексій позували разом на тлі екзотичних пальм. Співачка приміряла майку в кольорі хакі і накинула на волосся квітчасту бандану. При цьому видно, що дівчина змінила свій колір волосся, пофарбувавши локони в яскравий малиновий відтінок.

Нагадаємо, Дорофєєва висловила, що думає про позитив після розпаду " Время и Стекло"

А ще Politeka писала, що розпалений Потап на очах у Каменських віддався утіхам з дружиною позитиву

Також Politeka повідомляла, що Позитив з "Время и Стекло" після застереження про розлучення з дружиною-ревнивицею розговорився про особисте



