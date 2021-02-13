Дружина співака Дмитра Монатіка показала знімок відпочинку з Іриною і Наташею Горовими

Дружина Дмитра Монатіка Ірина в своєму Instagram Stories здивувала несподіваним знімком в компанії названої дочки Потапа Наташі та її мами Ірини Горової. Фігуриста красуня помірялася з ними формами на спільному відпочинку, пише Politeka.net.

Ірина показала знімок, зроблений під час подорожі за кордон. Вона позувала на тлі яскравого рожевого автобуса, хвалячись засмаглими ніжками і пружними формами, поки поруч з нею стояли Наташа та Ірина Горові.

Мабуть, зірки зустрілися на одному з пляжів, де насолоджувалися сонцем і приємним відпочинком в невимушеній атмосфері. Ірина була одягнена в незвичайний темний купальник кольору хакі, який вигідно контрастував з її шкірою і підкреслював її форми. На ній були високі трусики, що закривали живіт, і крихітний топ на найтонших бретелях.

У той же час продюсер Ірина Горова воліла надіти заритий купальник, який відрізнявся лаконічним і зручним фасоном. Темно-синя тканина обняла струнку фігурку, а глибокий V-подібний виріз в зоні декольте дозволяв акцентувати увагу на улоговинці між грудьми. Ірина Горова позувала, картинно притримуючи розпущене волосся вільною рукою, а на її обличчі були темні окуляри.

Водночас Наташа Горова позувала у відкритому купальнику, демонструючи соковите тіло у всій красі. Висока посадка трусиків вигідно підкреслила стегна, а невеликий топ приковував погляди до пружних грудей Наташі. І хоча вона опустила голову в цей момент, шанувальники напевно оцінили плоский животик і ідеальну талію дівчини.

Свою публікацію дружина Монатіка підписала словами про добре проведений спільний відпочинок, який необхідно повторити ще раз.

"Як же було добре, повторимо?",- написала Ірина у Stories, звертаючись до Горових.

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