Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, розповіла про ласкавість

На фото Ніколь прикрилася тільки рушником. Зірка знімала себе на телефон, показуючи свою красу і рум'яні щічки. Волосся у Потуральскі були зібрані назад, а сама зірка дивилася в камеру. Кадр вийшов дуже ніжним і навіть трохи провокаційним, адже молода красуня виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на профіль Ніколь в соціальній мережі Instagram.

"Будьте ласкаві до себе", - написала Ніколь під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ангел без крил", "витвір мистецтва", " Богиня! Ви тільки подивіться на це тіло. Вау просто вау. Я не можу знайти слів", "найкрасивіший ангел в світі", "ти відмінно виглядаєш", "бажаю, щоб вже було літо", "як завжди красиво", "сама спокуслива жінка. Бажаю всього кращого тобі".

Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, несподівано задерла ніжки.

Ніколь була в чорній сукні, яка обтягнула її вигини. Однак знаменитість, ймовірно, забула про пристойність. Модель задерла ноги в настільки жаркому вбранні, чи не блиснувши найпотаємнішим.

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