"Холостяк" Микита Добринін і його вагітна дружина Даша Квіткова дізналися стать майбутньої дитини

Нарешті для шанувальників "Холостяка" Микити Добриніна і його вагітної дружини Даші квіткової настала урочиста дата: пара дізналася стать майбутньої дитини. Щасливі моменти майбутній тато показав у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Микита Добринін опублікував відео, на якому він разом з Дашею дізнався стать майбутньої дитини. Як відомо, після останнього ультразвукового обстеження конверт, де була вказана стать малюка, пара передала своїм друзям, і тепер вони, швидше за все, організували веселу вечірку на цю честь.

На відео видно, як Даша Квіткова, ледь стримуючи емоції, підходить до величезного повітряній кульці чорного кольору на якому по-англійськи написано хлопчик чи дівчинка. Під колективний відлік "раз, два, три" Даша і Микита лопають кулю і з нього на майбутніх батьків вилітає блакитне конфетті.

У цей момент Микита Добринін не вже може стримати нахлинули емоцій від усвідомлення того, що через кілька місяців Даша народить йому хлопчика. Схвильований ТАТО радісно підняв руки вгору і закричав від щастя, а Даша в цей момент радісно сміялася і навіть не могла встояти на ногах.

Микита Добринін ніжно і міцно обійняв свою вагітну дружину і довго не міг її відпустити, після чого він ласкаво поцілував дружину в губи.

Шанувальники пари у своїх коментарях до відео почали вітати Микиту і Дашу з майбутнім сином і відзначили, що і очікували такого результату.

"Клас","Реакція у Микити - переможець", "Клас!", "Вітаю!!!", "Я так і думала! Щастя вам!!!", "Даша в шоці", "Я знала", "Клас, буде маленький Добринін","Вітаю, нехай буде все добре у вас і у вашого малюка", "Дуже щаслива за вас!", "Хвилювалася разом з вами",- написали фолоовери до публікації.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Микита Добринін (@nikitadobrynin)

Нагадаэмо, вагітна дружина "Холостяка" Добриніна задерла майку, показавши нову фігуру: "сьогодні вночі..."

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Добринін показав вагітну дружину в несподіваному образі: "просто унікальний момент!"

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина показала екстремальні розваги на відпочинку з Еллертом: "не кожна наважиться"