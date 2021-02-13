"Холостяк" Микита Добринін і його вагітна дружина Даша Квіткова дізналися стать майбутньої дитини
Нарешті для шанувальників "Холостяка" Микити Добриніна і його вагітної дружини Даші квіткової настала урочиста дата: пара дізналася стать майбутньої дитини. Щасливі моменти майбутній тато показав у своєму Instagram, пише Politeka.net.
Микита Добринін опублікував відео, на якому він разом з Дашею дізнався стать майбутньої дитини. Як відомо, після останнього ультразвукового обстеження конверт, де була вказана стать малюка, пара передала своїм друзям, і тепер вони, швидше за все, організували веселу вечірку на цю честь.
На відео видно, як Даша Квіткова, ледь стримуючи емоції, підходить до величезного повітряній кульці чорного кольору на якому по-англійськи написано хлопчик чи дівчинка. Під колективний відлік "раз, два, три" Даша і Микита лопають кулю і з нього на майбутніх батьків вилітає блакитне конфетті.
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У цей момент Микита Добринін не вже може стримати нахлинули емоцій від усвідомлення того, що через кілька місяців Даша народить йому хлопчика. Схвильований ТАТО радісно підняв руки вгору і закричав від щастя, а Даша в цей момент радісно сміялася і навіть не могла встояти на ногах.
Микита Добринін ніжно і міцно обійняв свою вагітну дружину і довго не міг її відпустити, після чого він ласкаво поцілував дружину в губи.
Шанувальники пари у своїх коментарях до відео почали вітати Микиту і Дашу з майбутнім сином і відзначили, що і очікували такого результату.
"Клас","Реакція у Микити - переможець", "Клас!", "Вітаю!!!", "Я так і думала! Щастя вам!!!", "Даша в шоці", "Я знала", "Клас, буде маленький Добринін","Вітаю, нехай буде все добре у вас і у вашого малюка", "Дуже щаслива за вас!", "Хвилювалася разом з вами",- написали фолоовери до публікації.
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